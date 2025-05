EUA e China anunciam redução temporária de tarifas de importação Medida busca aliviar tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h35 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h35 ) twitter

Em meio a guerra comercial, EUA e China anunciam redução das tarifas de importação por 90 dias

Estados Unidos e China anunciaram uma redução temporária nas tarifas de importação por 90 dias, com início nesta quarta-feira. A decisão visa diminuir as tensões da guerra comercial entre os dois países. As tarifas sobre produtos chineses nos EUA serão reduzidas de 145% para 30%, enquanto a China diminuirá suas taxas de 125% para 10%.

O anúncio veio após negociações em Genebra entre representantes dos dois países. O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou otimismo com a abertura do mercado chinês e planeja discutir outras questões com o presidente Xi Jinping ainda esta semana.

Os mercados financeiros reagiram positivamente à notícia, com altas significativas nos índices das bolsas nos EUA e na Ásia. Além disso, Trump assinou uma ordem executiva para que empresas farmacêuticas reduzam os preços dos medicamentos. Ele também embarcou para o Oriente Médio visando fortalecer laços comerciais com países como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos.

