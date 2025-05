Lula anuncia que China investirá cerca de R$ 27 bilhões no Brasil

O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira (12), em Pequim, que a China vai investir cerca de R$ 27 bilhões no Brasil. O valor vai ser dividido em diversos negócios, como indústria automobilística, plataformas de entregas e até a construção de um parque industrial não poluente. A chance de ampliar a parceria em áreas estratégicas com a China trouxe o presidente Lula pela quarta vez ao país asiático. O presidente viajou a Pequim acompanhado de 11 ministros e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de outros parlamentares e cerca de 200 empresários.



