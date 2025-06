EUA e China retomam diálogo comercial após telefonema entre líderes Trump e Xi Jinping discutem acordo, enquanto EUA e UE também negociam tarifas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h51 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h51 ) twitter

EUA e China retomam negociações comerciais após telefonema entre Trump e Xi Jinping

Um telefonema entre Donald Trump e Xi Jinping marcou a retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. A conversa durou cerca de uma hora e meia e foi considerada por Trump suficiente para resolver as complexidades do acordo comercial. Além disso, as discussões tarifárias entre Estados Unidos e União Europeia continuam, com Trump se reunindo com Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, em busca de um acordo.

Durante o encontro na Casa Branca, Merz solicitou a Trump que pressionasse a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia. Trump não descartou a possibilidade de novas sanções americanas caso as negociações por uma trégua não avancem nos próximos dias. O presidente dos EUA comparou o conflito a uma disputa infantil, mencionando ter usado essa analogia em uma conversa com Vladimir Putin.

Em outro assunto, Trump expressou desapontamento com Elon Musk após o bilionário deixar o comando do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e criticar o pacote fiscal dos republicanos. Trump sugeriu encerrar subsídios e contratos governamentais com as empresas de Musk.

