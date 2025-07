EUA e Filipinas firmam acordo comercial antes de novas tarifas Parceria visa redução de taxas e cooperação militar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h53 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h53 ) twitter

EUA e Filipinas fecham acordo comercial para redução de taxas

Os Estados Unidos e as Filipinas firmaram um acordo comercial para reduzir tarifas, anunciado por Donald Trump nas redes sociais. A parceria foi divulgada dez dias antes da nova política tarifária americana entrar em vigor.

Após encontro com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., Trump destacou que produtos filipinos terão tarifas de 19% ao entrar nos EUA, enquanto anteriormente havia uma ameaça de 20%. Além disso, foi mencionada uma cooperação militar entre os dois países. Trump também afirmou que esta medida ajuda a evitar uma possível aproximação das Filipinas com a China.

Além disso, o secretário do Tesouro dos EUA planeja se reunir com autoridades chinesas na Suécia para discutir a extensão do prazo para aplicação de tarifas. Em outra frente, Trump celebrou um acordo com a Indonésia que permitirá a entrada de produtos americanos sem taxas e a exportação de minerais indonésios para os EUA. A nova política tarifária entrará em vigor no início de agosto, afetando significativamente o Brasil, que enfrentará tarifas de 50% sobre suas exportações para os Estados Unidos.

