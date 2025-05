EUA e Reino Unido fecham acordo comercial após guerra tarifária Primeira negociação pós-guerra tarifária traz ajustes em tarifas de importação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h11 ) twitter

Os Estados Unidos e o Reino Unido firmaram um acordo comercial que mantém a tarifa de 10% sobre produtos britânicos importados. Em contrapartida, o Reino Unido reduziu as taxas para produtos americanos de 5,1% para 1,8%. O anúncio foi feito por Donald Trump na Casa Branca, que considerou o pacto vantajoso.

O acordo inclui isenções tarifárias para carne bovina britânica e etanol norte-americano. No setor automotivo, permite-se que até 100 mil carros britânicos sejam exportados anualmente para os EUA com uma tarifa de 10%, enquanto excedentes serão taxados a 25%. Produtos como aço, alumínio e medicamentos estarão isentos de tarifas em ambas as direções.

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, afirmou que a medida protegerá empregos no setor automotivo e revitalizará a indústria siderúrgica do país. Este é o primeiro contrato confirmado após o plano tarifário dos EUA anunciado em março.

O mercado financeiro reagiu positivamente ao anúncio. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subiu 0,62%, o S&P 500 avançou 0,58%, e a Nasdaq teve alta de 1,07%. No Brasil, a Bolsa de São Paulo subiu 2,12%, chegando aos 136 mil pontos, enquanto o dólar caiu 1,47%, cotado a R$ 5,66.

