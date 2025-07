EUA sancionam Alexandre de Moraes sob Lei Magnitsky Ministro do STF é acusado de abusos de poder e violações de direitos humanos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 23h43 (Atualizado em 30/07/2025 - 23h43 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA impuseram sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky.

Moraes é acusado de abuso de poder e violações de direitos humanos, incluindo prisões arbitrárias.

Ativos financeiros de Moraes nos EUA estão bloqueados, e instituições financeiras correm riscos de penalidades.

A Lei Magnitsky, criada em 2012, busca combater corrupção e violações de direitos humanos sem processo judicial.

Lei Magnitsky: EUA aplicam sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, do STF

Os Estados Unidos aplicaram sanções financeiras ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky. Essa legislação visa punir indivíduos envolvidos em corrupção ou violações dos direitos humanos. Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, Moraes teria autorizado prisões preventivas arbitrárias e suprimido a liberdade de expressão.

Scott Bessent, secretário do Tesouro, afirmou que Moraes conduziu uma campanha ilegal contra cidadãos e empresas dos EUA e Brasil, incluindo bloqueios de contas em redes sociais. Ele destacou que o ministro é responsável por censura e detenções arbitrárias que afetam direitos humanos e processos politizados envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com a sanção, ativos financeiros de Moraes nos EUA estão bloqueados. Instituições financeiras americanas que mantiverem relações com ele podem enfrentar penalidades. A Lei Magnitsky também já foi aplicada a organizações criminosas como o PCC no Brasil, sendo criada em 2012 durante o governo Barack Obama para lidar com corrupção e violações de direitos humanos sem necessidade de processo judicial.

Assista ao vídeo - Lei Magnitsky: EUA aplicam sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, do STF

