EUA suspendem vistos de estudantes para análise de redes sociais Medida visa pressionar universidades como Harvard 27/05/2025 - 23h31

Governo dos EUA avalia analisar redes sociais de estrangeiros que desejam estudar no país

O governo dos Estados Unidos interrompeu temporariamente o processamento de vistos para estudantes estrangeiros, com o objetivo de avaliar suas redes sociais. Essa ação faz parte de uma estratégia da administração Trump para exercer pressão sobre universidades de prestígio, como Harvard. Recentemente, o presidente tentou barrar a inscrição de estudantes estrangeiros na instituição.

Além disso, a Casa Branca orientou agências federais a encerrarem contratos com Harvard, totalizando 565 milhões de reais. A decisão ocorreu após a universidade não aceitar medidas contra o anti-semitismo em seu campus.

No setor de saúde, o secretário Robert Kennedy Jr. anunciou que os Estados Unidos não vão mais recomendar a vacinação contra a Covid para crianças e gestantes. Em relação ao comércio, as bolsas americanas registraram alta após o presidente adiar novas tarifas sobre produtos da União Europeia, com negociações focadas em setores como a indústria automobilística e semicondutores.

