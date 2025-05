Veja qual é a previsão do tempo para esta quarta (28)

Os temporais provocaram transtornos em municípios do Rio Grande do Sul. Até a próxima madrugada tem alerta para chuva forte, e a partir de quarta-feira (27) à tarde, os temporais ficam mais localizados e o destaque vai para o frio. Após o avanço da frente fria, uma forte massa de ar polar ganha força em toda região Sul. Há possibilidade de ter o primeiro episódio de precipitação invernal de 2025, com chuva congelada e até mesmo neve nas serras Gaúcha e Catarinense.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!