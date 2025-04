Euro atinge maior valor em três anos em meio à disputa tarifária entre China e EUA China busca estreitar laços com União Europeia durante tensões comerciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h35 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h35 ) twitter

Euro dispara e atinge o maior valor em três anos em meio à guerra tarifária entre China e EUA

A recente escalada na disputa tarifária entre Estados Unidos e China tem gerado instabilidade nos mercados financeiros europeus, resultando em quedas nas bolsas. Entretanto, o euro alcançou seu maior valor em três anos frente ao dólar, sendo cotado a 1,13 dólares. Essa valorização ocorre em meio à incerteza sobre o impacto das tarifas americanas na economia global.

A China aproveita essa situação para se aproximar da União Europeia. Em um encontro realizado em Pequim, o presidente chinês Xi Jinping reuniu-se com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Xi Jinping afirmou que “não há vencedores em uma guerra comercial” e defendeu que ambos os blocos se unam contra “práticas unilaterais de intimidação”, referindo-se às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Apesar da aproximação com a China, a União Europeia também busca negociar com os Estados Unidos. Um porta-voz confirmou que um representante dos 27 países do bloco estará em Washington neste fim de semana para tentar firmar acordos com o governo americano.

