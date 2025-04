Europa reage às tarifas impostas por Trump Primeira-ministra da Irlanda do Norte destaca incertezas econômicas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h59 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h59 ) twitter

Países europeus reagem às taxas anunciadas por Trump

Países europeus manifestaram reações às tarifas anunciadas por Donald Trump. Michelle O’Neill, primeira-ministra da Irlanda do Norte, destacou que a economia global enfrenta incertezas após o anúncio do novo pacote tarifário pelo presidente dos Estados Unidos.

O governo do Reino Unido ressaltou que a tarifa de 10% aplicada ao país é inferior à destinada a outros países. Jonathan Reynolds, secretário de Estado de Negócios do Reino Unido, afirmou que o país pretende negociar um acordo comercial com os Estados Unidos.

O governo irlandês reconheceu que as tarifas de 20% para a União Europeia estavam dentro das expectativas. Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia, planeja um pronunciamento para discutir as tarifas impostas ao bloco.

