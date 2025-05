Ex-chefe da Abin tinha sala exclusiva no Palácio do Planalto, diz testemunha Depoimento revela acesso inédito à sede do governo federal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h38 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h38 ) twitter

Testemunha de Augusto Heleno diz que ex-chefe da Abin tinha sala dentro do Planalto

Durante uma audiência na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Christian Schneider, servidor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), afirmou que Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin, possuía uma sala no segundo andar do Palácio do Planalto. Segundo Schneider, foi a primeira vez que um diretor da agência teve acesso a um espaço exclusivo na sede do governo federal.

Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde durante o governo de Jair Bolsonaro e outra testemunha de defesa do general Augusto Heleno, também depôs. Questionado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre contatos com Bolsonaro após as eleições de 2022, Queiroga confirmou um encontro logo após a vitória de Lula e negou ordens para dificultar a transição presidencial.

O ministro Alexandre de Moraes advertiu as testemunhas para evitarem emitir opiniões pessoais durante seus depoimentos. A expectativa é que esta fase do julgamento termine no início da próxima semana.

Testemunha de Augusto Heleno diz que ex-chefe da Abin tinha sala dentro do Planalto

