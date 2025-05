Ex-comandante do Exército nega obstrução de prisões em depoimento ao STF General depõe sobre ações durante manifestações de janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h12 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-comandante do Exército depõe no STF nesta quinta (22)

O ex-comandante do Exército, Júlio Cesar de Arruda, prestou depoimento no Supremo Tribunal Federal afirmando não ter obstruído a ação da Polícia Militar do Distrito Federal para realizar prisões durante as manifestações de janeiro. Ele ocupava o cargo no início do mandato do presidente Lula e foi demitido após as invasões às sedes dos três poderes.

Arruda negou ter impedido a Polícia Militar de cumprir mandados de prisão dos manifestantes acampados em frente ao quartel general do Exército. As prisões foram ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes e ocorreram no dia seguinte às manifestações.

O ex-comandante da PM do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, alegou anteriormente ter sido ameaçado por Arruda ao tentar cumprir a ordem judicial. Arruda refutou essas alegações.

Ele declarou não ter tido contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro nem envolvimento com os eventos de 8 de janeiro. Arruda depôs como testemunha de defesa no processo penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Outros militares ouvidos no processo afirmaram que Cid agiu profissionalmente e lealmente às instituições.

‌



Assista em vídeo - Ex-comandante do Exército depõe no STF nesta quinta (22)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!