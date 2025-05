Ex-companheira é presa por suspeita de planejar assassinato de professora em SP Investigação aponta envolvimento de cinco pessoas no crime contra Fernanda Bonin JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h41 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-companheira de professora encontrada morta em SP é presa por suspeita de encomendar o crime

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que cinco indivíduos participaram do assassinato da professora Fernanda Bonin, que desapareceu após sair de casa na zona oeste da capital. Fernanda Fazzio, ex-companheira da vítima, foi presa sob suspeita de ser a mandante do crime.

A professora desapareceu em 27 de abril, após ser atraída por uma suposta falha mecânica no carro, inventada por Fazzio. O corpo de Bonin foi encontrado no dia seguinte, com sinais de estrangulamento, na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram um homem e uma mulher abandonando o carro da vítima, levando à identificação de João Paulo Bourquim, que confessou a participação de Fazzio no crime.

Fernanda Fazzio já havia prestado depoimento como testemunha, mas agora enfrenta um mandado de prisão preventiva por feminicídio. A polícia ainda investiga a motivação, que pode estar relacionada a um seguro de vida ou ao término do relacionamento entre as duas. Outros dois suspeitos, Rosenberg Joaquim de Santana e Ivo Rezende dos Santos, tiveram suas prisões preventivas decretadas. A mulher vista no carro com Bourquim também teve a prisão solicitada. As defesas dos suspeitos não foram contatadas pelo Jornal da RECORD.

Assista em vídeo - Ex-companheira de professora encontrada morta em SP é presa por suspeita de encomendar o crime

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!