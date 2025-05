Ex-diretor da PRF confirma ordens para bloqueios no segundo turno das eleições de 2022 Depoimento ao STF revela suposto plano para impedir posse de Lula JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h38 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h38 ) twitter

Ex-diretor da PRF confirma ter recebido ordens para fazer bloqueios no 2º turno das eleições de 2022

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Djairlon Henrique Moura, confirmou ter recebido ordens para realizar bloqueios de ônibus durante o segundo turno das eleições de 2022. A declaração foi feita em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, no contexto de uma investigação sobre um possível plano para impedir a posse de Lula. Moura atuou como testemunha do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e afirmou que os bloqueios visavam verificar transporte irregular de eleitores e dinheiro.

Mais de 60% dos ônibus fiscalizados foram liberados em menos de 15 minutos. Durante a sessão, o delegado da Polícia Federal foi surpreendido ao ser informado que seria investigado no inquérito sobre as operações da PRF, em vez de testemunhar. A defesa de Anderson Torres também foi pega de surpresa com essa informação.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, esclareceu que o inquérito foi prorrogado a pedido da Procuradoria Geral da República e que o delegado foi citado por testemunhas e acusados. Se a investigação não resultar no indiciamento do delegado, suas declarações serão consideradas como as de uma testemunha.

