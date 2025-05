Ex-jogador Lúcio segue internado após sofrer acidente com lareira portátil Especialistas alertam sobre riscos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h36 ) twitter

O pentacampeão mundial Lúcio permanece internado em Porto Alegre após sofrer queimaduras em um acidente com uma lareira ecológica na casa de amigos em Brasília. Mesmo sem manusear o equipamento, ele teve 18% do corpo queimado e está sob tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, que acelera a cicatrização das feridas.

Com a aproximação do frio, cresce a procura por lareiras portáteis, demandando atenção redobrada no manuseio desses equipamentos. Especialistas alertam que quase todos os acidentes envolvendo lareiras ecológicas resultam em internações devido a explosões causadas por substâncias inflamáveis. Em Porto Alegre, cerca de 1.500 casos de queimaduras já foram atendidos em 2024 no Hospital de Pronto Socorro.

Para prevenir acidentes, recomenda-se evitar o uso de álcool em gel e não reacender chamas enquanto o recipiente ainda estiver quente. “Às vezes a gente acha que o fogo apagou e tenta reacender enquanto ainda há combustível presente”, explica um especialista.

