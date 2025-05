Ex-diretor da PRF confirma ter recebido ordens para fazer bloqueios no 2º turno das eleições de 2022

Um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal confirmou que recebeu ordens para realizar bloqueios de ônibus, no segundo turno das eleições em 2022. A informação foi revelada durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal no processo que apura um suposto plano de golpe de Estado para impedir a posse de Lula. Djairlon Henrique Moura foi ouvido como testemunha do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Segundo ele, o objetivo era verificar se havia transporte irregular de eleitores e de dinheiro.



