Ex-ministro Gilson Machado é preso pela Polícia Federal no Recife Suspeita é de intermediação de passaporte português para Mauro Cid JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h41 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h41 )

PF prende ex-ministro Gilson Machado por suspeita de ajudar Mauro Cid com passaporte português

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, foi detido pela Polícia Federal em sua residência no Recife. Ele é suspeito de tentar intermediar a obtenção de um passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, com o objetivo de facilitar sua saída do Brasil.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Durante a ação, o celular de Machado foi apreendido. Ao ser levado para o Instituto Médico Legal, ele negou as acusações, afirmando que o passaporte era para seu pai, de 85 anos. A defesa de Machado declarou que ele não mantém contato com Cid desde dezembro de 2022.

Mauro Cid também foi alvo de mandado de busca em Brasília e negou qualquer intenção de deixar o país ou ter solicitado ajuda a Machado para obter o passaporte. Ele foi liberado após a operação e segue com acordo de delação premiada em andamento. A Embaixada de Portugal no Brasil e o consulado português no Recife não comentaram sobre o caso.

