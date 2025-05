Ex-policial militar lidera esquema de fraude milionária no Rio de Janeiro Djair Oliveira Araújo é acusado de causar prejuízo de R$ 20 milhões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h34 ) twitter

Quadrilha comandada por ex-PM teria provocado prejuízo de R$ 20 milhões com fraudes financeiras

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma quadrilha liderada por Djair Oliveira Araújo, ex-policial militar acusado de fraudes financeiras que resultaram em um prejuízo estimado de R$ 20 milhões. As vítimas eram principalmente servidores públicos e colegas da polícia atraídos por promessas de investimentos vantajosos.

Operações policiais foram realizadas em cinco locais associados ao grupo. Djair deixou a corporação em 2021 para se dedicar ao esquema criminoso e atualmente reside na Inglaterra. As autoridades brasileiras estão colaborando com as britânicas nas investigações.

O ex-policial é suspeito de ostentar uma vida luxuosa nas redes sociais e criou um escritório comercial para dar legitimidade aos seus negócios fraudulentos. A empresa envolvida está registrada no nome da esposa dele e conta com dois outros colaboradores.

Em entrevista exclusiva concedida a um jornalista, Djair negou as acusações, alegando ser vítima de denunciação caluniosa. A Justiça brasileira ordenou o bloqueio de quase R$ 700 mil em bens e incentiva outras vítimas a denunciarem o esquema.

