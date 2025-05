Brasil registra mais de 100 acidentes envolvendo trens desde o início do ano

Mais de 100 acidentes em linhas de trens foram registrados no Brasil desde o início de 2025. Muitos motoristas não respeitam a sinalização e colocam a vida em risco ao atravessar os trilhos. O estado com mais registros é o Paraná, com 36 casos. Dois aconteceram em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.



