Ex-primeira dama do Peru recebe asilo diplomático no Brasil

Ex-primeira dama do Peru desembarca em Brasília após receber asilo do governo brasileiro

Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, chegou a Brasília com seu filho após receber asilo diplomático do governo brasileiro. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. Ela e seu marido, Ollanta Humala, ex-presidente peruano, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro.

Segundo a Justiça peruana, o casal teria recebido R$ 18 milhões da construtora Odebrecht e R$ 1,2 milhão do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez para financiar campanhas eleitorais. Ollanta Humala governou o Peru entre 2011 e 2016 e foi preso após a sentença. A defesa do casal nega as acusações e aponta irregularidades no processo judicial.

Após a sentença, Nadine Heredia e seu filho buscaram refúgio na Embaixada Brasileira em Lima. Eles estão atualmente em processo de regularização migratória no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores não divulgou os custos da operação realizada com um jato da Força Aérea Brasileira, nem detalhou os motivos específicos para a concessão do asilo.

