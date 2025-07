Ex-refém do Hamas detalha período em que passou nas mãos do grupo terrorista Dos 50 reféns que ainda estão na Faixa de Gaza, acredita-se que metade ainda esteja viva JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h02 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-refém do Hamas detalha período em que passou nas mãos do grupo terrorista

Em uma sessão do parlamento de Israel, Ohad Ben Ami, um ex-refém do Hamas, relatou as pressões psicológicas enfrentadas durante seu cativeiro. Ele descreveu como os sequestrados eram forçados a escolher quem deveria viver ou morrer, com tais sessões sendo gravadas pelos sequestradores. Acredita-se que metade dos cinquenta reféns restantes na Faixa de Gaza ainda esteja viva.

O exército israelense intensificou suas operações na região, atingindo 140 alvos do grupo terrorista em um dia. As ações contra o Hamas continuam a ser discutidas tanto em Israel quanto internacionalmente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos de se reunir com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para discutir a situação em Gaza. Além disso, representantes dos EUA e Israel concordaram em um cessar-fogo de dois meses, sujeito à aprovação do Hamas.

Recentemente, foguetes lançados da Faixa de Gaza e do Iêmen foram interceptados antes de atingir Israel, sem causar feridos.

‌



Assista ao vídeo - Ex-refém do Hamas detalha período em que passou nas mãos do grupo terrorista

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!