Exército de Israel descobre túnel do Hamas em creche em Gaza Túnel escondido em escola infantil de Rafah continha explosivos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h52 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exército de Israel encontra túnel usado pelo Hamas dentro de uma creche

O exército israelense localizou um túnel utilizado pelo Hamas dentro de uma creche em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. No local, foram encontrados explosivos dispostos como armadilhas. A estrutura secreta foi completamente destruída pelas forças israelenses.

As passagens do túnel eram escuras e estreitas, locais onde os terroristas frequentemente buscam abrigo e escondem reféns. Em Tel Aviv, uma instalação foi construída para demonstrar as condições desses túneis.

Mais de um ano e meio após o ataque do Hamas, os túneis continuam a ser um desafio significativo para os militares de Israel. Recentemente, uma operação destruiu 40 alvos terroristas em apenas 24 horas. Houve também tensão nas Forças Armadas após reservistas e veteranos da aeronáutica pedirem o fim dos combates, resultando em demissões por quebra de confiança.

Assista em vídeo - Exército de Israel encontra túnel usado pelo Hamas dentro de uma creche

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!