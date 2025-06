Extensão dos danos em instalações nucleares do Irã ainda é incerta ONU continua impedida de visitar usinas após ataques de Israel e EUA JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 23h59 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h59 ) twitter

Segue desconhecida a extensão dos danos causados às instalações nucleares do Irã após ataques

Ainda é desconhecida a extensão dos danos causados às instalações nucleares do Irã nos ataques de Israel e dos Estados Unidos. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU está impedida de visitar as usinas atingidas. O presidente Donald Trump declarou que as instalações foram destruídas, mas um relatório preliminar da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA indicou danos menores. Segundo Trump, o documento era apenas para consulta interna.

A Casa Branca divulgou um relatório israelense afirmando que a usina de Fordow foi destruída, atrasando o desenvolvimento nuclear do Irã por anos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou danos sérios às instalações. Em resposta, o Parlamento iraniano suspendeu a cooperação com a Agência de Energia Atômica da ONU devido a um relatório que alegava violações ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear pelo Irã. Rafael Grossi, diretor da agência, defendeu inspeções no estoque iraniano de urânio enriquecido.

