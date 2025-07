FAB usará caças armados para segurança durante cúpula do BRICS Evento acontece nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h34 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h34 ) twitter

Minuto JR: FAB usará caças com mísseis durante a reunião dos chefes de estado do BRICS

A Força Aérea Brasileira (FAB) utilizará caças equipados com mísseis para garantir a segurança durante a reunião da cúpula do BRICS, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Uma operação integrada com o Exército, Marinha e órgãos de segurança pública reforçará a proteção às autoridades presentes.

Enquanto isso, em Grão-Mogol, Minas Gerais, a polícia realizou uma operação contra uma quadrilha envolvida na extração ilegal de minério de ferro, resultando na apreensão de caminhões, tratores e documentos. Nenhuma prisão foi efetuada.

Além disso, os voos de balão foram retomados em Praia Grande, Santa Catarina, após suspensão devido a um acidente fatal no mês passado que resultou na morte de oito pessoas. As investigações sobre o incidente continuam.

