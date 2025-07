Homem morre atropelado na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP)

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi fechado durante a madrugada depois que um homem morreu atropelado na pista. Ele fazia um serviço de manutenção quando foi atingido por um veículo de uma empresa terceirizada. A frente da caminhonete ficou amassada. O veículo era dirigido por um prestador de serviços de uma empresa de engenharia. A vítima, Rodrigo Barros de 46 anos, trabalhava em outra terceirizada. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista disse que não viu a vítima, que estava fora do alcance dos faróis e sem o colete refletivo corretamente posicionado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!