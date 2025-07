‘Paulo, O Apóstolo’: Veja como foi a viagem à Grécia do homem que levou a fé cristã para o mundo

É hora de embarcar em uma viagem pela história do homem que levou a fé cristã para o mundo. Esse é o aquecimento para a estreia da superprodução Paulo, O Apóstolo, na próxima segunda, dia 7. No primeiro século, Paulo percorreu várias regiões do Império Romano para espalhar a palavra de Jesus. Uma das viagens mais surpreendentes ocorreu na Grécia. Veja na reportagem de hoje (1º) da série O Mundo de Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!