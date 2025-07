Criminosos criam sites que imitam os oficiais para enganar quem vai tirar ou renovar a CNH

Criminosos têm criado sites que imitam os oficiais para oferecer serviços. Nesses endereços falsos, a taxa cobrada não garante o serviço e o dinheiro vai parar na conta dos criminosos. O falso serviço pede que o interessado digite a senha do gov.br, e, ao fim do cadastro, pague uma taxa de quase R$ 180 via pix. O valor é maior que o oficial e o dinheiro vai para a conta dos estelionatários. O Ministério dos Transportes faz um alerta: serviços relacionados à carteira de motorista - como a primeira habilitação, renovação, segunda via, inclusão de categoria ou permissão internacional para dirigir - devem ser solicitados apenas pelo site do Detran de cada estado.



