Fechamento de agência de intercâmbio prejudica mais de 100 clientes em São Paulo

Fechamento de agência de intercâmbio deixa mais de 100 pessoas no prejuízo

Uma agência de intercâmbio em São Paulo fechou suas portas abruptamente, deixando mais de 100 clientes sem ressarcimento. A empresa, que operava há 13 anos, alegou dificuldades financeiras e orientou seus clientes a se comunicarem diretamente com as escolas no exterior. No entanto, não mencionou devolução dos valores pagos.

O Procon de São Paulo recomenda que os clientes registrem boletins de ocorrência e verifiquem com seus meios de pagamento a possibilidade de contestação financeira.

Assista em vídeo

