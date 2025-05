Feira agrícola no interior de São Paulo apresenta inovações tecnológicas Robôs, drones e IA transformam o agronegócio brasileiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h12 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h12 ) twitter

Maior feira de tecnologia agrícola do Brasil exibe robôs, drones e soluções em IA para o agronegócio

A maior feira de tecnologia agrícola do Brasil ocorre no interior de São Paulo, destacando inovações em robótica, drones e inteligência artificial para o agronegócio. Os produtores têm a oportunidade de conhecer máquinas equipadas com sensores que identificam pragas e aplicam defensivos de forma precisa. Drones mapeiam propriedades em tempo real, alcançando áreas de difícil acesso como terrenos acidentados.

Entre as novidades, está um robô que opera máquinas agrícolas por comandos de voz, facilitando o controle remoto dos equipamentos a até dois quilômetros de distância. Essa tecnologia brasileira melhora a eficiência e competitividade dos produtores em um cenário de margens reduzidas.

Assista em vídeo - Maior feira de tecnologia agrícola do Brasil exibe robôs, drones e soluções em IA para o agronegócio

