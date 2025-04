Felipão retorna ao Grêmio como coordenador técnico Pentacampeão mundial fortalecerá a integração entre profissionais e base JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h58 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h58 ) twitter

Felipão volta ao Grêmio como coordenador técnico de futebol

Luiz Felipe Scolari, conhecido como Felipão, está de volta ao Grêmio para atuar como coordenador técnico de futebol. Ele será responsável por promover a integração entre as categorias de base e o elenco profissional do clube gaúcho. Felipão já conquistou importantes títulos pelo Grêmio, incluindo a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Aos 76 anos, ele deixa a função de treinador à beira do campo para assumir um papel mais estratégico. Felipão destacou que não interferirá diretamente nas decisões sobre a escalação dos jogadores. O atual técnico do Grêmio é Mano Menezes, com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão com cinco pontos.

Além de seu sucesso no Grêmio, Felipão é reconhecido por sua passagem pela Seleção Brasileira, onde conquistou o título mundial em 2002. Ele expressou uma visão positiva sobre a contratação de treinadores estrangeiros no Brasil, ressaltando a importância de tratá-los com respeito.

