Fernando Collor é preso no aeroporto de Maceió por corrupção Ex-presidente foi detido enquanto tentava se entregar à Justiça JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h33 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h33 )

O ex-presidente Fernando Collor foi preso no aeroporto de Maceió enquanto se preparava para viajar a Brasília para se apresentar às autoridades judiciais. Condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, ele foi detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou um recurso da defesa que buscava atrasar o cumprimento da pena.

Após a prisão, Collor foi levado à Superintendência da Polícia Federal em Maceió e optou por permanecer detido em Alagoas. Ele passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal antes de ser transferido para uma ala individual em um presídio na capital alagoana. A defesa argumenta que o ex-presidente, de 75 anos, enfrenta problemas de saúde como Parkinson e apneia do sono e solicitou prisão domiciliar.

Collor foi acusado de receber propina de R$ 20 milhões para favorecer empresas junto à BR Distribuidora, como parte das investigações da operação Lava Jato. No julgamento, apenas dois dos onze ministros do STF votaram pela sua absolvição.

