Luigi Mangione, acusado de matar CEO nos EUA, se declara inocente

Luigi Mangione, acusado de matar o presidente da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, se declarou inocente hoje. Mangione compareceu a um tribunal e ouviu as acusações de assassinato, perseguição, porte de arma e terrorismo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o executivo Brian Thompson foi morto em frente a um hotel de luxo em Nova York, em dezembro do ano passado. A promotoria pediu pena de morte em caso de condenação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!