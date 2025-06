Ferroviária e Santos empatam pelo Campeonato Paulista feminino Partida emocionante termina em igualdade; transmissão foi pela Record News JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h43 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h43 ) twitter

Ferroviária e Santos empatam no interior de SP pela 3ª rodada do Paulistão feminino

A partida entre Ferroviária e Santos pelo Campeonato Paulista feminino de futebol terminou empatada em 1 a 1. O confronto foi transmitido pela Record News.

O Santos abriu o placar no primeiro tempo com um gol de falta de Rafa Andrade. No final do segundo tempo, a Ferroviária igualou o marcador com um gol de Micaely, que marcou após invadir a área adversária.

