Alunos em SP trocam as carteiras por barco para aprender, na prática, sobre preservação da natureza

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, alunos de uma cidade do litoral de São Paulo trocam as carteiras da escola por um barco para entender, na prática, a importância do manguezal. Na década de 1980, Cubatão chegou a ser considerada a cidade mais poluída do mundo, por causa da concentração de indústrias. Ficou conhecida como Vale da Morte, mas, ao longo dos anos, essa situação mudou. Em um esforço conjunto, a poluição foi controlada e a natureza se recuperou.



