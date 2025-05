Finais dos campeonatos estaduais do Maranhão e Amapá acontecem neste sábado Oratório enfrenta Trem no Amapá; Maranhão e Imperatriz duelam no Maranhão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 01h41 (Atualizado em 17/05/2025 - 01h41 ) twitter

Finais dos campeonatos estaduais do Maranhão e Amapá acontecem neste sábado (17)

As finais dos campeonatos estaduais do Maranhão e do Amapá serão realizadas neste sábado. No Amapá, Oratório e Trem competem pelo título. Trem venceu a primeira partida por 1 a 0, e um empate no segundo jogo assegura seu quinto título estadual consecutivo. As transmissões começarão a partir das 15h30 pela TV Equinócio, afiliada da RECORD no Amapá.

No Maranhão, a disputa será entre Maranhão e Imperatriz, após o empate sem gols na primeira partida. A decisão também será transmitida ao vivo às 15h30 pela TV Cidade, afiliada da RECORD no Maranhão.

