Flamengo contrata volante espanhol Saúl Saúl desembarca no Rio de Janeiro para exames médicos 22/07/2025 - 23h49

Flamengo acerta a contratação do volante espanhol Saúl

O Flamengo confirmou a contratação do volante espanhol Saúl. O jogador chegou ao Rio de Janeiro no final da tarde e deve realizar exames médicos no centro de treinamento do clube carioca.

Saúl jogou a última temporada pelo Sevilla e construiu a maior parte de sua carreira no Atlético de Madrid antes de se transferir para o Flamengo, marcando uma nova etapa em sua trajetória profissional.

