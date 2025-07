Caminhão que transportava máquina de 13 toneladas atinge passarela na zona sul de SP

Em São Paulo, um caminhão transportava uma máquina de cerca de 13 toneladas quando a parte superior da carga atingiu uma passarela na zona sul da cidade. Foram duas horas de trabalho para retirar o caminhão do local. Em Porto Alegre, outro acidente envolvendo um caminhão. Uma cegonha carregada com sete carros novos tombou ao fazer uma curva. Um dos veículos, uma caminhonete, despencou de mais de 20 metros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!