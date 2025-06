Flamengo desembarca nos EUA para Copa do Mundo de Clubes Fortaleza e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h10 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h10 ) twitter

Flamengo desembarca nos EUA para disputa da Copa do Mundo de Clubes

Na noite desta quinta-feira (12), Fortaleza e Santos se enfrentam em partida decisiva para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre no Ceará, onde o Santos busca quebrar um jejum de 40 anos sem vitórias sobre o Fortaleza. Enquanto isso, a 12ª rodada do campeonato não contará com jogos de Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo, que estão focados na disputa do Mundial de Clubes.

O Flamengo desembarcou nos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira, mais precisamente no estado da Pensilvânia, para se preparar para o torneio internacional. A chegada da equipe foi marcada por protestos durante o embarque no Rio de Janeiro, envolvendo o meio-campista Gerson, que pode ser transferido para o futebol russo após o Mundial. A confusão com a polícia ocorreu quando torcedores invadiram o ônibus da delegação.

