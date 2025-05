Flanelinhas aumentam cobranças nas ruas de São Paulo Motoristas relatam coação durante compras no Dia das Mães JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h57 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h57 ) twitter

Durante o período de compras do Dia das Mães, motoristas no centro de São Paulo enfrentaram cobranças adicionais por flanelinhas em vagas regulamentadas pela Zona Azul. Este sistema permite estacionar por duas horas ao custo de R$ 6,67 por hora via aplicativo oficial. No entanto, flanelinhas exigem pagamento extra para liberar vagas na popular rua 25 de Março e no Mercado Municipal.

A prática ilegal se repete em outras cidades brasileiras, com relatos de agressões contra motoristas que se recusam a pagar. A Companhia de Engenharia de Tráfego alerta que ambulantes não estão autorizados a vender cartões. Apesar disso, a fiscalização insuficiente não impede a atuação dos flanelinhas.

Incidentes semelhantes ocorrem no Rio de Janeiro e em Goiânia, onde flanelinhas foram presos por coação. As autoridades orientam motoristas a denunciar casos à polícia, destacando que a guarda de carros não é crime, mas qualquer coação deve ser reportada.

Assista em vídeo - Flanelinhas aproveitam proximidade do Dia das Mães para aumentar os preços

