Flávio Bolsonaro protocola novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes STF avalia cumprimento de medidas cautelares por Jair Bolsonaro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h48 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h48 )

RESUMO DA NOTÍCIA Flávio Bolsonaro protocolou novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes.

A defesa de Jair Bolsonaro aguarda decisão do STF sobre entrevistas e divulgação de conteúdo pelo ex-presidente.

Atualmente, há 29 pedidos de impeachment contra Moraes no Senado, sem avanço nas propostas.

Ministro Moraes avalia possível violação de Jair Bolsonaro a medidas cautelares e questões relacionadas a Eduardo Bolsonaro.

Defesa de Bolsonaro espera decisão do STF sobre permissão para entrevistas e divulgação de conteúdo

A defesa de Jair Bolsonaro aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a permissão para entrevistas e divulgação de conteúdo pelo ex-presidente. O senador Flávio Bolsonaro protocolou um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado, alegando que sua atuação ultrapassa os limites constitucionais da imparcialidade e legalidade.

Atualmente, há 29 pedidos de impeachment contra Moraes no Senado. Não há indicativos de que o presidente do Senado avance com a proposta. Além disso, o ministro Moraes está avaliando se Jair Bolsonaro violou medidas cautelares impostas e se Eduardo Bolsonaro poderá assumir uma função comissionada para evitar a perda do mandato por excesso de faltas enquanto reside nos Estados Unidos.

Jair Bolsonaro passou mais um dia na sede do Partido Liberal em Brasília sem fazer declarações públicas. A bancada do PL na Câmara continua discutindo ações contra decisões do STF.

