Foguete da SpaceX perde controle durante teste nos EUA

Foguete lançado nos EUA perde o controle e não cumpre a missão

Um foguete lançado nos Estados Unidos pela SpaceX perdeu o controle durante uma missão de 90 minutos que incluía a liberação de oito simuladores de satélite no espaço. O incidente ocorreu 40 minutos após o lançamento, quando os controladores perderam contato com a nave. Este foi o nono teste do foguete, projetado para futuras missões à Lua. Um novo teste está programado para junho.

