Fone com rastreador leva à prisão de suspeito de roubo em São Paulo Criminosos roubaram joias e relógio de alto valor em assalto a residência JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h37 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de roubar uma casa em SP é preso após levar fone de ouvido com rastreador

Um homem foi detido em São Paulo após participar de um roubo a uma residência de luxo, onde foram levados mais de R$ 1 milhão em joias e um relógio valioso. Um dos itens roubados, um fone de ouvido com rastreador, permitiu à polícia localizar e prender um dos suspeitos.

Na última sexta-feira (25), os criminosos utilizaram um controle clonado para acessar a casa, fazendo reféns e roubando diversos itens de valor. Entre os objetos estava um fone de ouvido que emitiu sinais de localização, ajudando as autoridades a rastrear os movimentos do suspeito.

O sinal do dispositivo indicou que o suspeito passou por Diadema antes de ser encontrado na zona sul da capital paulista, onde foi preso em uma festa. Na residência do indivíduo, a polícia encontrou dinheiro e joias. O homem confessou envolvimento no crime e possui histórico de roubos a residências. Atualmente, ele está sob custódia policial.

Assista em vídeo - Suspeito de roubar uma casa em SP é preso após levar fone de ouvido com rastreador

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!