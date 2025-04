Governo de Portugal culpa a Espanha pelo apagão que atingiu a Europa na segunda (28)

O governo de Portugal culpou a Espanha pelo apagão que atingiu a europa nesta segunda-feira (28). Nesta terça (29), os dois países conseguiram restabelecer o fornecimento de energia. No aeroporto, havia filas por toda a parte. Muitos tentavam remarcar o voo cancelado ou encontrar a bagagem perdida. Parte do transporte público funcionou e escolas reabriram e as unidades de saúde não precisaram dos geradores. Mas, na Espanha, pelo menos cinco pessoas morreram em situações relacionadas à falta de energia.



