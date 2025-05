Forças israelenses descobrem centro de comando do Hamas sob hospital em Gaza Instalação em Khan Younis era usada para coordenar ataques contra Israel JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h37 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Forças de Israel encontram centro de comando do Hamas embaixo de hospital

As forças de defesa de Israel localizaram um centro de comando do grupo Hamas sob um hospital em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. A inteligência militar identificou que ordens para ataques contra Israel eram emitidas deste local, com Muhammad Sinwar como principal alvo. Na operação militar resultante, pelo menos 28 pessoas morreram, mas não há confirmação sobre Sinwar.

A libertação recente de um soldado americano-israelense trouxe esperanças para um cessar-fogo. Adam Boyler, enviado especial dos EUA, mencionou a possibilidade de um acordo com o Hamas para libertação de reféns. Em reunião com reservistas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu considerou um cessar-fogo breve para liberar mais reféns, mas afirmou que a guerra só terminará com a derrota do Hamas.

À noite, sirenes soaram em Jerusalém e Tel Aviv enquanto o sistema de defesa interceptava mísseis dos rebeldes Houthi do Iêmen. Mais tarde, o Hamas lançou foguetes do sul da Faixa de Gaza, sem relatos de feridos.

Assista em vídeo - Forças de Israel encontram centro de comando do Hamas embaixo de hospital

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!