Fotógrafo brasileiro desaparecido nos Andes mobiliza buscas no Peru Edson Costa e dois colegas peruanos sumiram após expedição na Cordilheira Branca JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h38

Fotógrafo brasileiro desaparece após subir uma das montanhas mais perigosas dos Andes

Edson Vandeira Costa, um fotógrafo brasileiro de 36 anos, está desaparecido desde domingo no Peru. Ele subiu uma das montanhas mais perigosas dos Andes com dois colegas peruanos, mas não retornou ao acampamento na base de um pico na Cordilheira Branca.

A irmã e a mãe de Edson viajaram ao Peru para acompanhar as buscas, que já duram quatro dias. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está monitorando o caso por meio da embaixada em Lima, mantendo contato com a família. Amigos e parentes mantêm esperança devido à experiência de Edson em situações extremas.

As equipes de busca seguiram pegadas encontradas e planejam retomar o trabalho em uma área considerada perigosa. Edson é conhecido por sua habilidade em racionar recursos e ajudar em resgates de outros montanhistas, o que alimenta a esperança de um desfecho positivo.

