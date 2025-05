Fragmento de foguete americano gera espetáculo no céu brasileiro Lixo espacial é confundido com cometa em várias regiões do país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h51 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h51 ) twitter

Rastro luminoso que cruzou o céu na noite de quarta (14) pode ter sido restos de foguete americano

Na noite de quarta-feira, um rastro luminoso cruzou o céu em diversas áreas do Brasil, identificado por especialistas como parte de um foguete norte-americano inativo lançado há 11 anos. O fenômeno chamou a atenção ao ser confundido com cometas e estrelas cadentes em cidades de Goiás, Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais.

O fragmento de aproximadamente 20 metros fazia parte de um foguete originalmente com 70 metros de altura que havia levado um satélite à órbita terrestre. Após sua órbita diminuir e ser atraído pela gravidade terrestre, o objeto reentrou na atmosfera. O evento durou cerca de quatro minutos antes do fragmento desaparecer no céu da Bahia, possivelmente caindo no oceano.

