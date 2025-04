Frase “Holocausto nunca mais” é projetada no Congresso Nacional Ato homenageia vítimas judaicas do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h55 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prédio do Congresso projeta frase contra o Holocausto, em homenagem aos judeus mortos pelo nazismo

Hoje, foi projetada no prédio do Congresso Nacional a frase “Holocausto nunca mais”, em roxo, como homenagem aos judeus mortos pelo regime nazista. A ação relembra o genocídio de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial e presta tributo à resistência de judeus em cidades ocupadas e campos de concentração. Em 16 de abril, a Câmara dos Deputados já havia realizado um evento para marcar o primeiro Dia Nacional da Memória do Holocausto no Brasil.

Assista em vídeo - Prédio do Congresso projeta frase contra o Holocausto, em homenagem aos judeus mortos pelo nazismo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!