Bolsas do mundo fecham em alta nesta quarta-feira (23) após negociações entre EUA e China

Após um aceno mais favorável às negociações dos Estados Unidos com a China, as bolsas de todo mundo fecharam em alta nesta quarta-feira (23). No Japão, o índice Nikkei subiu 1,89% e o KOSPI da Coreia do Sul, 1,57%. O principal índice da zona do euro também subiu 2,77%. E nos Estados Unidos não foi diferente: o S&P 500 fechou em alta de 1,67%; o Dow Jones subiu 1,07% e a bolsa Nasdaq, das empresas de tecnologia, 2,50%. O Brasil também acompanhou os mercados internacionais: o Ibovespa subiu 1,53%.



