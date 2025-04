Casa Branca afirma que não aceitará uma redução unilateral de tarifas com a China

A Casa Branca afirmou que não vai aceitar uma redução unilateral de tarifas de importação com a China. O presidente Donald Trump diz buscar um acordo justo com Pequim. Segundo o republicano, o governo americano está negociando acordos comerciais com vários países e que a China e a União Europeia estão entre os que mais se beneficiaram das antigas tarifas.



