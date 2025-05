Fraude em caixas eletrônicos em São Paulo: Quadrilha engana idosos Criminosos visam pessoas com pouca familiaridade com tecnologia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h49 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h49 ) twitter

Quadrilha é investigada por enganar pessoas em caixas eletrônicos; uma das vítimas perdeu R$ 4 mil

Em São Paulo, uma quadrilha está sendo investigada por aplicar golpes em caixas eletrônicos. Uma das vítimas sofreu um prejuízo de R$ 4 mil. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, identificando ao menos três suspeitos. Marcos Antônio Carmo da Silva, de 42 anos, é um dos envolvidos que ainda não foi localizado.

Imagens de segurança mostram a abordagem dos suspeitos a uma senhora de 65 anos enquanto ela utilizava o caixa eletrônico em uma farmácia. Dois homens já haviam instalado um dispositivo para prender o cartão no caixa. Os golpistas se aproximaram, induziram a vítima a fornecer a senha e trocaram seu cartão enganando-a. A vítima notou a fraude após perceber a falta de R$ 4 mil em sua conta.

Os criminosos visam indivíduos com dificuldades em operar equipamentos eletrônicos. Durante as ações da polícia, um dos suspeitos teve seu celular apreendido, mas posteriormente foi liberado. As investigações seguem para localizar e prender todos os envolvidos na fraude.

Assista em vídeo - Quadrilha é investigada por enganar pessoas em caixas eletrônicos; uma das vítimas perdeu R$ 4 mil

